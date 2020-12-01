شكرا لقرائتكم أمير توفيق يكشف كواليس رحيل رينيه فايلر عن الأهلي: أزمة نفسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي كواليس رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول عن القلعة الحمراء في شهر أكتوبر الماضي.

وقال أمير توفيق إن المدير الفني السويسري عانى من أزمة نفسية كبيرة بسبب تداعيات فيروس كورونا وأثرت سلباً على تركيزه مع النادي لذلك كان القرار من محمود الخطيب رئيس النادي برحيله وتعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

أضاف أمير توفيق خلال استضافته ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2 الفضائية: "عقد رنيه فايلر مع الأهلي كان لمدة عام، ولكن ظروف كورونا جعلت هناك ضرورة لتعديل عقده، كما أن أسرة المدرب السويسري كانت رقم واحد بالنسبة له، وكانت تخشى عليه من الإصابة بكورونا".

أوضح مدير التعاقدات بالنادي الأهلي: "فايلر مر بظروف شخصية نعرفها، لكن لا يمكن الكشف عنها احتراما له، الأهلي أكبر من أي فرد داخل النادي، ولهذا السبب قررنا عدم استمراره".

وشدد أمير توفيق أن النادي الأهلي وضع خطة بديلة لرحيل رينيه فايلر قبل رحيله بثلاثة أشهر تقريباً ولم تكن هناك مشكلة في اختيار المدير الفني الجديد.