شكرا لقرائتكم الزمالك يؤكد عدم وصول بطاقة أحداد وغيابه عن ضربة البداية الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو الزمالك، عن عدم وصول البطاقة الدولية للمغربى حميد أحداد، لاعب الأبيض المنتهى إعارته للرجاء المغربى، قبل الساعة الثانية عشر من منتصف ليل اليوم الثلاثاء، وتم حفظ مقعدًا له في قائمة الفريق الأفريقية لكن تأكد غيابه عن لقاء ضربة البداية الإفريقية فى إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، وسيتم قيده فى القائمة الإفريقية خلال فترة القيد المقبلة، حتى يتمكن بعد ذلك من المشاركة مع الفريق.

فيما تسلم نادى الزمالك من الاتحاد التونسى لكرة القدم، البطاقة الدولية للاعب حمزة المثلوثى، المنضم حديثًا لصفوف القلعة البيضاء، ليتم قيده فى القائمتين المحلية والإفريقية للأبيض، رسميًا، وبذلك سيحق له المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، سواء فى المنافسات المحلية أو الإفريقية.