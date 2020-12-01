شكرا لقرائتكم شادي محمد: اختيار مجلس الأهلي لـ"موسيماني" موفقاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شادي محمد نجم الأهلي السابق أن اختيار لجنة التخطيط ومجلس الإدارة للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني موفق للغاية. وقال شادي فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة " ten": "موسيماني كان الأنسب للنادي الأهلي فى هذه المرحلة وهو ما أكده بالنتائج المميزة التي حققها مع الفريق وختمها بالبطولة الأفريقية الغالية للغاية لكل أهلاوي". وأضاف: "مجلس إدارة الأهلي تحمل أمور صعبة خلال الفترة الماضية ولكن فى النهاية كان ختامها مسك بالتتويج بالبطولة الأفريقية".

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