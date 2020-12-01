صفقة لبيع أسهم نادي كرة قدم إسرائيلي للعائلة الحاكمة الإماراتية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

أعلن متحدث باسم نادي بيتار القدس لكرة القدم الإثنين، أن بعثة تابعة للنادي ستتوجه إلى أبو ظبي الأسبوع الجاري للتوقيع على بيع أسهم مِن النادي لرجال أعمال مِن العائلة الحاكمة الإماراتية.

ونقلت وكالة أنباء الصين “شينخوا” عن المتحدث باسم النادي آساف ناحوم في بيان له القول: إنه سيتم عقد مؤتمر للإعلان عن هذه الصفقة بشكل رسمي عقب التوقيع عليها.

وأشارت الوكالة إلى أن رئيس بلدية القدس موشيه ليئون كان قد تحدث نهاية الأسبوع الماضي هاتفيا مع الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان من دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في أعقاب اقتراحه باقتناء مجموعة فريق بيتار القدس لكرة القدم.

من جانبه أعلن رئيس النادي موشيه حوغيغ بأنه تلقى عرضًا رسميًا من الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان بشراء 49 في المائة من أسهم نادي بيتار القدس.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نشرت في وقت سابق أن العائلة الحاكمة في أبو ظبي تستعد لشراء أسهم في فرق كرة القدم الإسرائيلية.

وكشفت قناة “كان” الإسرائيلية عن توقيع مالك فريق بيتار القدس لكرة القدم، اتفاقية مع شركة دولية في دبي تمهيدا لتمثيل النادي الرياضي في صفقة متوقعة لبيع أسهمه لمندوبين عن العائلة الحاكمة في أبو ظبي.