بطولة الامارات: الشارقة يهدر نقطتين جديدتين

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







دبي: فرط الشارقة بنقطتين جديدتين في حملة الدفاع عن لقبه بتعادله مع ضيفه شباب الأهلي 1-1 الاثنين، في قمة المرحلة الثامنة من دوري الخليج العربي.

وتقدم الشارقة بهدف من ركلة جزاء عبر البرازيلي ايغور كورنادو احتسبت لمواطنه ويلتون سواريس بعد إعاقته من ماجد ناصر حارس شباب الأهلي(30)، لكن الفريق الضيف ادرك التعادل بتسديدة زاحفة من المدافع يوسف جابر(69).

وكان الشارقة الذي حقق افضل بداية في تاريخه بعد ستة انتصارات متتالية تقدم ايضا في المرحلة الماضية على خورفكان، قبل ان يخرج متعادلا معه 1-1، ليفقد اربع نقاط ويسمح لمطارديه بالاقتراب منه.

وحافظ الشارقة على الصدارة برصيد 20 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الجزيرة، و4 عن النصر الذي قد يقلصها الى نقطة في حال فوزه على مضيفه الاتحاد كلباء الثلاثاء في ختام المرحلة.

وبقي شباب الأهلي في المركز السادس وله 13 نقطة.

وصعد الجزيرة الى المركز الثاني موقتا بفوزه الكبير على مضيفه الفجيرة بثلاثة اهداف نظيفة سجلها زايد العامري (51 و82) وعبدالله رمضان (74).

وفاز الوصل على مضيفه عجمان بثلاثة اهداف للارجنتيني نيكولاس اوروزو(38) والبرازيلي جواو فيغريدو (40) وعلي صالح (41)، في مقابل هدفين للغامبي بوبكر تراورلي (31) وعبدالله صالح (50).

وحقق خورفكان فوزه الأول بعد تخطيه المثير لمضيفه حتا 3-2.

وتأخر خورفكان بهدفي الكولومبي كيفن لوندنو(40) والزامبي موابي موسندا(46)، قبل ان يسجل ثلاثة اهداف عبر البرازيليين رامون لوبيز (74 و90+3) وبرونو لاماس (89).

وتقدم خورفكان للمركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط، مقابل نقطة لحتا الأخير.

ويلعب الثلاثاء، الوحدة مع الظفرة، وبني ياس مع العين.