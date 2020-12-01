شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن قائمته الأولى استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه الأولى والتى تم إرسالها لاتحاد الكرة، استعدادا لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز ، وضمّت القائمة ضمت 21 لاعبا وهم ، حارس المرمى .. محمد فوزى – محمد مجدى، خط الدفاع .. باهر المحمدى – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – أحمد أيمن ، خط الوسط .. عمر الوحش – عماد حمدى – نادر رمضان – محمود دونجا – محمد مخلوف- مدحت فقوسة – وجيه عبد الحكيم – عبد الرحمن مجدى – محمد صادق – مصطفى فارس – أحمد مدبولى – بيكيتى سيلفا ، خط الهجوم .. شكرى نجيب – محمد الشامى – بنسون شيلونجو.

فيما انهى الجهاز الإدارى للفريق إجراءات الاتفاق مع نظيره بنادى مصرالمقاصة على تنظيم مواجهة ودية يوم السبت المقبل باستاد الإسماعيلية ، تأتى الودية ضمن سلسلة تحضيرات الفريق لخوض منافسات الدورى العام فى نسخته المقبلة والتى يستهلها بمواجهة المصرى البورسعيدى فى الأسبوع الأول للمسابقة بجانب كأس العرب للأندية الأبطال المقرر استئنافها خلال الفترة المقبلة.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.