شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الأهلى المحلية والأفريقية قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مسئولو النادي الأهلى بقيد 28 لاعباً في القائمة المحلية الأولى للموسم الجديد فيما تم قيد 29 لاعباً فى القائمة الأفريقى الأولى أيضاً، وتضم القائمة المحلية ، كلاً من :محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير "تحت السن" ورامي ربيعة وسعد سمير وياسر أبراهيم ومحمد هاني وأيمن أشرف وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وعلى معلول وبدر بانون وأليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد مجدي قفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات و محمود عبد المنعم "كهربا" وجيرالدو ومحمد شريف ووليد سليمان وكريم نيدفيد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان ومروان محسن .

وتم قيد مصطفى شوبير تحت السن في القائمة المحلية فيما تم قيده أفريقياً مع الفريق تم إرسال القائمتين للاتحادين المصري والأفريقي للعبة.

وكان الأهلي قد رفع الثلاثي صالح جمعة وأحمد الشيخ وأليو بادجي من قائمة الفريق بعدما أستغني عنه فيما رفع الثنائي المصاب محمود متولي ومحمد محمود من القائمة بسبب الإصابة على أن يتم قيدهم في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.