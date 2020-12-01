شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق عن رحيل رمضان صبحى: الأهلى أكبر من أى حد وأحمد فتحى محترم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، كواليس ملف رحيل رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق السابق إلى بيراميدز، وحقيقة أنه لم يمنحه وقت للتفكير فى الرد على الأهلى بعد تلقى عرضاً من بيراميدز، وقال أمير توفيق فى تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامى إبراهيم فايق: سواء لاعب أو مدرب مسئول جوا الأهلى لو فاكر أنه أكبر من النادى ماينفعش أنه يكمل، لازم يبقى عارف أن فيه اتفاقات بتحصل وماينفعش أغيرها، الأهلى أكبر من أى حد.

وأضاف: أحمد فتحى تعامل مع الأهلى باحتراف كان عنده عرض من بيراميدز وكان عايز يروح، فتحى لاعب كبير وخد قراره وتحمل نتيجته وخرج بشكل يليق به، العلاقة من شهر 3 بين أحمد فتحى والأهلى منتهية تماماً.

واصل: شريف إكرامى كان عنده رغبة فى الرحيل وقال هذا الكلام والموضوع سار بشكل طبيعى

استكمل: حتى مارس 2020، كنت مسئول عن التعاقدات الجديدة وليس التجديد، وتوليت ملف التجديد بداية من محمد الشناوى، وسعد سمير ووليد سليمان ولم أتولى ملف حسام عاشور.

استرسل: بادجى طالع إعارة وليس بيع ومازال على قوة الأهلى، واختياره له أسباب لا أريد الحديث عنها الآن، بدايته لم تكن الأفضل مع الفريق ولكن بعد كورونا شهد تحسن فى مستواه، ولكن الظروف لم تساعده، وسنحدد إعارته خلال الفترة المقبلة.

واختتم: حتى الآن جيرالدو لاعب فى قائمة الأهلى، وأرسلنا القائمة اليوم بدون صالح جمعة والموضوع انتهى بشكل محترم، وأحمد الشيخ خارج القائمة ولكن سنحدد مصيره فى الفترة المقبلة.