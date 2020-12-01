شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: صالح جمعة لا يصلح للزمالك بسبب مشاكله الكثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أيمن يونس، رئيس اللجنة الفنية المشرفة على ملف الكرة بنادى الزمالك، على حقيقة تفاوض النادي لضم صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، وقال أيمن يونس، خلال حواره ببرنامج "ملعب اون تايم" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، عبر فضائية "اون تايم سبورتس" : "صالح جمعة، لاعب مميز للغاية ويمتلك مهارات كبيرة، ولكنه لا يصلح للزمالك في الوقت الحالي، بسبب طريقة تفكيره ومشاكله الكثيرة".

وأضاف:"القرار الأول والأخير في التعاقد مع اي لاعب يكون للبرتغالي باتشيكو، المدير الفني للفريق"، المدرب حدد احتياجاته، ولم يطلب التعاقد مع صالح جمعة".

ووجه أيمن يونس رسائل لمرتضى منصور رئيس الزمالك الموقوف بقرار من وزارة الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، وقال: "رسالتي لمرتضى منصور انت تعبت في النادي وصنعت منه منشأة عظيمة شكرا على كل ما قدمته".

وعن رسالته للخطيب قال الفيلسوف: "لازم نخلى منافستنا جوه الملعب، إحنا هنشتغل لمصلحة نادينا وانت اشتغل لمصلحة ناديك، أتمنى أن تقتصر المنافسة على ما يحدث داخل المستطيل، عايزين وقفة من هنا وهنا عشان نرجع المنافسة الشريفة".

وقرر أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك، تشكيل لجنة فنية لإدارة كل ما يخص فريق الكرة بنادي الزمالك، وضمت نجوم النادي السابقين كل من، أيمن يونس، وأشرف قاسم، وعبدالحليم على "العندليب".

كانت اللجنة المؤقتة قد شكلت أيضا لجنة حكماء ضمت كل من، الكابتن أحمد مصطفى، والدكتور كمال درويش، والدكتور محمد عامر، وفهمي عمر.

يذكر أن وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، أقال مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور بسبب مخالفات مالية وإدارية.