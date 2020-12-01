شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يوافق على حفظ مكانين للمثلوثى وأحداد فى قائمة الزمالك الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه تم حفظ مقعدين في قائمة الزمالك الأفريقية للثنائي الجديد وهما التونسي حمزة المثلوثي والمغربي حميد أحداد، لحين وصول البطاقة الدولية لهما وإنهاء إجراءات القيد بشكل رسمي وهو ما وافق عليه الكاف.

ووافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على جدولة ديون الزمالك المتعلقة بقيد اللاعبين والبالغة 30 مليون جنيه.. وتواجد وفد إداري من الزمالك في مقر اتحاد الكرة من أجل إنهاء إجراءات قيد القائمة الأولى بالفريق، ورفع الزمالك من قائمته الثلاثي حمدي النقاز وكاسونجو وخالد لو طيب، على أن يتم حسم مصير معروف يوسف خلال الأيام المقبلة.

وبذلك تصبح قائمة الأجانب في الزمالك تضم 5 لاعبين وهم: فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، حمزة المثلوثي، حميد أحداد.