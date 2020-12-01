شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ​فضل وأحمد عبد الله الأقرب للرحيل عن اللجنة الخماسية حال تقليص عددها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترددت أنباء داخل اتحاد الكرة، عن تقليص عدد أعضاء اللجنة المكلفة لإدارة الجبلاية إلى 3 أعضاء بدلاً من خمسة، بناء علي تعليمات الانحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحين إجراء الانتخابات في 31 يناير المقبل، حيث تأكد خروج محمد فضل وأحمد عبدالله عضوى اللجنة على أن يستمر عمرو الجنايني رئيس ومعه جمال محمد علي نائب وسخر عبد الحق في منصب العضوية.

كما وافق فيفا على تمديد عمل اللجنة الثلاثية حتى 31 يناير المقبل بعدما انتهى دورها في 30 نوفمبر الجارى، يكون دورها التجهيز للانتخابات.

من ناحية أخرى، وافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على جدولة ديون الزمالك المتعلقة بقيد اللاعبين والبالغة 30 مليون جنيه ليتم حل أزمة نادي الزمالك التي كانت تقلق الجماهير بعدم قدرة النادي علي قيد القائمة الأولى بعد التغيير الإدارى الذي حدث في النادي منذ الأمس.

وتواجد وفد إداري من الزمالك في مقر اتحاد الكرة من أجل إنهاء إجراءات قيد القائمة الأولى بالفريق، ورفع الزمالك من قائمته الثلاثي حمدي النقاز وكاسونجو وخالد لو طيب، على أن يتم حسم مصير معروف يوسف خلال الأيام المقبلة.

وبذلك تصبح قائمة الأجانب في الزمالك تضم 5 لاعبين وهم: فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، حمزة المثلوثي، حميد أحداد