أمير توفيق يوضح تطورات صفقة سيرينو.. ويرد على رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، أن الأوروجواياني جاستون سيرينو، نجم صنداونز الجنوب إفريقي، مرشح للانتقال إلى النادي الأحمر، مشيرا إلى أنه لا يريد الرد على رمضان صبحي لاعب بيراميدز وكشف كواليس رحيله.

وقال توفيق، في ضيافة برنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" صباح اليوم الثلاثاء: "سيرينو كان مرشحا منذ عام للانتقال إلى الأهلي واستفسرنا عن إمكانية ضمه من صنداونز، لكن قوبل الأمر برفض تام".

وأضاف: "بدأنا الحديث مجددا مع النادي منذ وقت قريب ولا تزال هناك مفاوضات مستمرة، وليس هناك أي جديد".

وأكمل: "كل ما أستطيع قوله أنه مرشح للانضمام إلى الأهلي، وسنكشف التفاصيل في الوقت المناسب".

وانتقل توفيق للحديث عن رمضان صبحي الذي رحل إلى بيراميدز بعد نهاية إعارته من هدرسفيلد الإنجليزي إلى الأهلي قائلا: "لا أرغب في الحديث عن رمضان صبحي، الموضوع أُغلق تماما".

وأوضح: "قد أتحدث عن هذا الأمر بشكل مطول، لكني مسؤول في الأهلي، الأهلي الآن بطل إفريقيا وحصل على اللقب بدون رمضان، الأمر منتهي".

وواصل: "الأهلي يريد لاعبين الذي يقدرون قيمة النادي الأفعال وليس بالكلام، والذين لديهم طموح في النادي الأهلي وليس خارجه، مَن يتخيل أنه أكبر من الأهلي لا يجوز له أن يتواجد في النادي، الأهلي أكبر من أي فرد".

وعن سبب التفريط في فرصة التعاقد مع النجم الجزائري يوسف بلايلي، أكد أمير توفيق: "تواصلنا مرة واحدة فقط مع يوسف بلايلي وكانت منذ ثلاثة أشهر، حيث تحدثنا مع والده للاستفسار عن إمكانية ضمه قبل فسخ عقده أهلي جدة".

وكشف: "فوجئنا بخروج والد بلايلي لوسائل الإعلام للحديث عن الأمر والكشف عن تفاصيل ليس من المفترض الكشف عنها، لا أريد القول أننا شعرنا بالتلاعب بنا لكن تم استغلال اسم الأهلي من أجل تسويق اللاعب".

وأتم قائلا: "وصلنا خطاب بعدها عن طريق وسطاء حول للاستفسار عن رغبتنا في التعاقد معه، لكني أبلغتهم أن الأمر تم إغلاقه وأننا غضينا النظر عن ضمه بشكل نهائي".