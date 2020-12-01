الأهلي عن رحيل فايلر: تعرض لمشكلة نفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، كواليس رحيل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للفريق، مشيرا إلى أنه تعرض لمشكلة نفسية في ظل جائحة كورونا.

وقال توفيق، في ضيافة برنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "عقد رنيه فايلر مع الأهلي كان لمدة عام، ولكن ظروف كورونا جعلت هناك ضرورة لتعديل عقده".

وأضاف: "أسرة فايلر كانت رقم واحد بالنسبة له، وكانت تخشى عليه من الإصابة بكورونا، كما أن فايلر عانى من مشكلة نفسية بعد إصابة مساعده ديفيد سيزا بالفيروس".

وواصل: "فايلر مرّ بظروف شخصية نعرفها، لكن لا يمكن الكشف عنها احتراما له".

وأوضح: "الأهلي أكبر من أي فرد داخل النادي، ولهذا السبب قررنا عدم استمرار فايلر".

وتابع: "منذ بداية شهر أكتور رأينا الأمور غير مستقرة فأنهينا التعاقد بين الطرفين، الملف كان واضحا وكان ذلك بناءً على قرار محمود الخطيب رئيس النادي".

وأتم أمير توفيق قائلا: "اتجهنا بعدها إلى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ولم تكن هناك مجازفة من جانب الإدارة، كانت هناك خطة بديل قبل رحيل فايلر بما يقرب من ثلاثة أشهر".