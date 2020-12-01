الإسماعيلي يعلن قائمته الأولى للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه الأولى والتى تم إرسالها لاتحاد الكرة، استعدادا لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز. واستبعد هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي العراقي همام طارق ومحمد عبد زكي والظهير الأيمن أسامة إبراهيم من قائمة الفريق الساحلي. وضمت القائمة 21 لاعباً في مقدمتهم باهر المحمدي قائد الفريق في حين يتم قيد الجدد في قائمة الفريق الثانية. وضمت القائمة كلاً من : حراسة المرمى: محمد فوزى – محمد مجدى. خط الدفاع: باهر المحمدى – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – أحمد أيمن. خط الوسط: عمر الوحش – عماد حمدى – نادر رمضان – محمود دونجا – محمد مخلوف- مدحت فقوسة – وجيه عبد الحكيم – عبد الرحمن مجدى – محمد صادق – مصطفى فارس – أحمد مدبولى – بيكيتى سيلفا. خط الهجوم: شكرى نجيب – محمد الشامى – بنسون شيلونجو .

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