قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي تصدم صلاح بتريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

يستهل فريق توتنهام متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، مشواره في كأس الاتحاد الإنجليزي بملاقاة فريق مارين شبه المحترف في الدور الثالث في يناير المقبل.

ويقع مقر نادي مارين في كروسبي داخل ليفربول، وأصبح ثاني فريق شبه محترف يتأهل إلى هذه المرحلة من البطولة رفقة تشورلي الذي يستضيف ديربي كاونتي الذي يقوده واين روني.

وتقام جميع مباريات هذا الدور خلال الفترة من الثامن إلى 11 يناير 2021.

ويبدأ آرسنال حامل اللقب مشواره بملاقاة نيوكاسل يونايتد.

ويخرج ليفربول بقيادة نجمه الدولي المصري محمد صلاح حامل لقب الدوري الإنجليزي لملاقاة استون فيلا، الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأستون فيلا.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق واتفورد، ويلتقي مانشستر سيتي مع برمنجهام سيتي، وتشيلسي مع ضيفه موركامب.