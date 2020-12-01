رسميا.. قيد حمزة المثلوثي في قائمة الزمالك الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

قام الزمالك بقيد الوافد التونسي الجديد حمزة المثلوثي في القائمة الإفريقية للفريق، ليصبح جاهزًا لمواجهة جازيل التشادي في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وتم قيد حمزة المثلوثي رسميا في القائمة المحلية والإفريقية بعد وصول بطاقته الدولية قبل موعد غلق القيد في منتصف الليل، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للنادي.

وكان الظهير الأيمن انتظم في تدريبات الزمالك هذا الأسبوع استعدادا لمواجهة طلائع الجيش مساء الثلاثاء باستاد برج العرب في الدور قبل النهائي لمسابقة كأس مصر.

ويعد المثلوثي أولى صفقات الزمالك خلال فترة الانتقالات الجارية استعدادًا للموسم الجديد، حيث تعاقد معه النادي بشكل رسمي بعد نهاية عقده في الصفاقسي التونسي.

ومن المنتظر وصول البطاقة الدولية الخاصة بالمغربي حميد أحداد صباح اليوم الثلاثاء، ليكون ضمن قائمة الفريق في الموسم الجديد 2020/2021.