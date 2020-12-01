"دماء تريزيجيه تنهمر".. نجم مصر يحصل على ضربة جزاء "مثيرة" ويخرج مصاباً (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أهدر أولي واتكينس نجم أستون فيلا ضربة جزاء مثيرة للجدل حصل عليه زميله المصري محمود حسن "تريزيجيه" في مباراة الفريق مع وست هام ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمود حسن "تريزيجيه" حصل على ركلة الجزاء في الدقيقة 70 بعد أن سقط فى منطقة جزاء وست هام وانهمرت الدماء من رأسه ليقرر دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا، إجراء تغيير بإخراج تريزيجيه وإشراك أنور الغازي بدلاً منه.

ويحتل أستون فيلا المركز التاسع برصيد 15 نقطة، بينما يقع وست هام في المركز الـ11 برصيد 14 نقطة.