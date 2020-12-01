الزمالك يقرر إيقاف لاعب فريق الطائرة بسبب الأهلي

قرر اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، إيقاف محمد عبدالمنعم لاعب فريق الكرة الطائرة بالنادي. وجاء قرار اللجنة المؤقتة بايقاف لاعب الزمالك لحين تقديم الاخير اعتذار لجماهير القلعة البيضاء على الفترة التي قضاها في النادي الاهلي وذلك بالتنسيق مع محمد اللقاني مدرب فريق الطائرة بالنادي. البيضاء على الفترة التي قضاها في النادي الاهلي وذلك بالتنسيق مع محمد اللقاني مدرب فريق الطائرة بالنادي.

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