محمد فضل وأحمد عبد الله الأقرب للرحيل عن اتحاد الكرة بعد تقليص اللجنة الخماسية

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن محمد فضل وأحمد عبد الله هما الأقرب للرحيل عن اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية بعد قرار تقليص العدد إلى 3 أفراد فقط بدلًا من 5. 3 أفراد فقط بدلًا من 5. قال المصدر إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، قرر تقليص عدد أعضاء اللجنة بعد الانتهاء من الجمعية العمومية لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسي للجبلاية. بعد الانتهاء من الجمعية العمومية لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسي للجبلاية. وتابع: "المهمة الأولى لاتحاد الكرة الآن إجراء الانتخابات في يناير المقبل وبالتالي فإن وجود 3 أفراد فقط يعد كافيًا لإنجاز هذا الأمر"

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