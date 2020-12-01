أشرف قاسم: "مش شايف الزمالك من غير ساسي وبن شرقي.. وسنحاول تنفيذ الوعود"

أكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، ان معظم اللاعبين بالفريق لديهم عروض ولكنهم مرتبطين بعقد مع الأبيض.

وقال البرنس، لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "معظم اللاعبين لديهم عروض

لكن مازال عقدهم مع الزمالك ممتد لموسم"

وتابع: "لا ارى الزمالك بدون ساسي وبن شرقي، سوف نعمل على توفير المكافئات مثلما كانت قبل ذلك".

واكد: بعض للاعبين وعدناهم بزيادة رواتبهم، سنحاول على تحقيق ذلك. وانهى كلماته مؤكدا بانه لم يتواصل مع امير ولكن اللجنة التي تدير تواصلت معه.

وكانت وزارة الرياضة قررت إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور واحالة المجلس للنيابة العامة بسبب مخالفات مالية، وتعيين لجنة مؤقتة لادارة شئون النادي.