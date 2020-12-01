الامارات | الإيطالي جيراردو مدرباً مؤقتاً لدبا الحصن

شكرا لقرائتكم خبر عن الإيطالي جيراردو مدرباً مؤقتاً لدبا الحصن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة نادي دبا الحصن كلفت مدرب فريق الشباب بالنادي، الإيطالي والتر جيراردو باندياني، بتولي مهام تدريب الفريق الأول، بشكل مؤقت، خلفاً للمدرب البرتغالي روي أنطونيو الذي تمت إقالته من مهامه، أول من أمس، تمهيداً لخوض المباريات المقبلة لدوري الدرجة الأولى. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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