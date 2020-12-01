الامارات | كلباء يجدد عقد التوغولي مالابا

شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يجدد عقد التوغولي مالابا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عن تجديد عقد المهاجم التوغولي بينيل مالابا مع «النمور» حتى عام 2023، لتمثيل الفريق الأول في دوري الخليج العربي، وهو ثاني تجديد عقد في النادي بعد حارس المرمى جمال عبدالله. ويعد مالابا من أبرز المهاجمين في دوري الخليج العربي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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