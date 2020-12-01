الامارات | قرعة «جوهرة تاج زايد 2020» تقام في فندق ميدان اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة «جوهرة تاج زايد 2020» تقام في فندق ميدان اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجرى في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، بفندق ميدان في دبي، مراسم القرعة العلنية والرسمية للخيول المشاركة في سباق «جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 2020»، البالغ جائزته خمسة ملايين درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي، والذي سيقام يوم الجمعة المقبل، على مضمار نادي أبوظبي للفروسية.

وقال بيان صحافي: «تجري مراسم القرعة على الهواء مباشرة عبر قناة (ياس الرياضية) وموقع التواصل الاجتماعي للمهرجان [email protected]، ويحضرها الرعاة، ومندوبو ومدربو الخيول المشاركة وممثلو الإعلام، إضافة إلى ممثلين من هيئة الإمارات لسباق الخيل، ويبلغ عدد الخيول التي تم اعتمادها للمشاركة في النسخة السادسة لمسافة 2200 متر (16) خيلاً».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news