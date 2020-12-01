شكرا لقرائتكم صالح جمعة يتصدر تويتر بعد قرار رحيله عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر صالح جمعة صانع العاب فريق الاهلى السابق تريند موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب قرار فسخ تعاقدة مع الفريق الأحمر صباح اليوم و أسدل صالح جمعة الستار على رحلته مع النادي الأهلى، بعد قضاء ما يقرب من 5 سنوات داخل جدران القلعة الحمراء، حيث فسخ اللاعب عقده بالتراضي بعد الجلسة التي جمعت وكيله بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة اليوم الإثنين، ولم يحضر صالح جمعة الجلسة نظرًا لإصابته بفيروس كورونا إلا أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالحضور خلال فعاليات الجلسة.

صالح جمعة

صالح جمعة

ورغم معاناة صالح جمعة من الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن اللاعب أجرى عدداً من الاتصالات الهاتفية بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، أكد له خلالها رغبته في الرحيل مبدياً استعداده لجلب عرض للرحيل خلال الساعات القادمة.صالح جمعة من ناشئين فريق إنبى، انتقل لصفوف الأهلي في صيف 2015 بعد انتهاء رحلة احتراف قصيرة في نادى ناسيونال ماديرا البرتغالي.

في 22 يوليو 2015 أعلن الأهلي التعاقد مع صالح جمعة بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، مقابل 7 ملايين جنيه لنادى انبى ورغم أن صالح جمعة قضي خمسة سنوات في الاهلي وهي مدة كبيرة إلا أن تأثيره مع الفريق كان قليل للغاية ولم يترك "بصمات".

صالح جمعة

خرج صالح جمعة لرحلة احتراف جديدة لصفوف الفيصلي السعودي معارًا من الأهلي، في موسم 2017 / 2018، ولم تستمر رحلة الاحتراف طويلاً، حيث قضى اللاعب 6 أشهر فقط شارك خلالهم في 8 مباريات و3 بكأس الملك، ثم عاد إلى صفوف المارد الأحمر.

شارك صالح جمعة مع الأهلي طوال المدة الماضية في 72 مباراة، سجل خلالهما 12 هدفًا، وصنع 13 أخرين.