أسوان يتعاقد مع بيبو مهاجم دجلة لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر

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جدة - عمرو شويل نجحت إدارة الكرة بنادى أسوان، فى اتمام التعاقد مع محمد جمال بيبو، مهاجم وادى دجلة وسموحة وطلائع الجيش السابق، فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين، وبذلك يصبح بيبو الصفقة رقم 22 فى الميركاتو الجارى لأسوان. وكان أسوان قد ضم 21 صفقة أخرى وهم جون أفيرى، عمرو الحلوانى، محمود شبانة، اليمنى عمر الداحى لاعب وسط، والمهاجم النيجيرى ألكو محمد باله، عمر رضوان، أحمد دحروج الظهير الأيسر لبترول أسيوط، محمد أسامة، عمر يوسف، خالد وليد، أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم، إسلام سرى.

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