شكرا لقرائتكم هل يرحل جيرالدو عن الأهلي .. وكيل الأنجولي يكشف موقف اللاعب النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هشام الكثيري وكيل أعمال الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أن القلعة الحمراء لا تفكر في رحيل اللاعب نهائياً خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أضاف هشام الكثيري في تصريحات خاصة لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "ليس لدينا مشكلة في رحيل اللاعب حال رغبة النادي الأهلي في ذلك لكن نحن نحافظ عل مصلحة اللاعب ونرى أن بقاءه في الفريق الحالي أمر مميز له كما أن جيرالدو لديه رغبة قوية في البقاء مع النادي".

وقال هشام الكثيري أن جيرالدو تلقى عروضا قبل ثلاثة أشهر لكن كانت هناك مشكلة في تأخر النهائي الافريقي لذلك كان من مصلحة النادي الأهلي الإبقاء على اللاعب مشدداً على أن النادي قيد النجم الأنجولي في القائمة الإفريقية والمحلية وهو ما يؤكد حاجة القلعة الحمراء لخدمات اللاعب.