شكرا لقرائتكم العندليب: جددنا الثقة في باتشيكو.. وتركيزنا منصب على مباراة طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب عبد الحليم علي مدير الكرة بالزمالك عن سعادته للعودة إلى القلعة البيضا، موضحا: "سعيد بعودتي للزمالك بعد فترة طويلة لم أحضر للنادي وبغض النظر عن المكان الموجود فيه هذا دورنا ومهم أن نتواجد في هذا التوقيت بجوار لاعبي الزمالك".

قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "الزمالك أدى مباراة رائعة بشهادة الجميع في نهائي افريقيا ولكن لم يكن هناك توفيق وشايف انه مكنش يومنا وبقول للعيبة جمهورك مقدرك وحزننا اننا كنا الأفضل".

واصل: "فهمت اللاعبين في موسم جديد وممكن الموسم الجديد تكون البطولة هنا وفي بطولة جديدة بكرة هيبدأوها".

أوضح: "باتشيكو جددنا فيه الثقة ومكمل وبلغته وجمهور الزمالك يثق فيهم ولا يوجد مساس بأي حد وهنختار التوقيت اللي نتكلم فيه عن لعيبتنا، وتركيزنا منصب على مباراة طلائع الجيش بالكأس وهو ما نقله لي اللاعبين في حديثهم معي".