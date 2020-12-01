شكرا لقرائتكم أنباء عن تقليص لجنة إدارة اتحاد الكرة إلي 3 أعضاء حتي 31 يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترددت أنباء داخل اتحاد الكرة، عن تقليص عدد اعضاء اللجنة المكلفة لادارة الجبلاية الي ٣ اعضاء بدلا من خمسة ، بناء علي تعليمات الانحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" لحين اجراء الانتخابات في 31 يناير المقبل وشهدت الساعات الماضية أنباء قوية حول موافقة الفيفا على تمديد عمل اللجنة الخماسية حتى 31 يناير المقبل بعدما إنتهى دورها في 30 نوفمبر الجاري.

من ناحية أخرى ، وافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على جدولة ديون الزمالك المتعلقة بقيد اللاعبين والبالغة 30 مليون جنيه ليتم حل أزمة نادي الزمالك التي كانت تقلق الجماهير بعدم قدرة النادي علي قيد القائمة الأولى بعد التغيير الإدارى الذي حدث في النادي منذ الأمس.

وتواجد وفد إداري من الزمالك في مقر اتحاد الكرة من أجل إنهاء إجراءات قيد القائمة الأولى بالفريق، ورفع الزمالك من قائمته الثلاثي حمدي النقاز وكاسونجو وخالد لو طيب، على أن يتم حسم مصير معروف يوسف خلال الأيام المقبلة.

وبذلك تصبح قائمة الأجانب في الزمالك تضم 5 لاعبين وهم: فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، حمزة المثلوثي، حميد أحداد