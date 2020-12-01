شكرا لقرائتكم أشرف قاسم: المشاكل لن تؤثر على الزمالك ونسعى لتجديد عقود اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أشرف قاسم المشرف العالم على الكرة بنادى الزمالك، أن جمهور الزمالك من حقه يقلق على فريقه لأن النادى بينافس على كل البطولات وكان قريبا من التتويج بدورى الأبطال.

وقال أشرف قاسم في تصريحات تليفزيونية: "الدكتور أشرف صبحى هو من كلفنى بالمأمورية والمكالمة لم تأخذ دقيقة فوافقت بدون ما أعرف هعمل إيه، كل اللى قولته أنا تحت أمر النادى".

وأضاف أشرف قاسم: "جمهور الزمالك من حقه يقلق على فريقه لأن النادى بينافس على كل البطولات وكان قريب من التتويج بدورى الأبطال، وكمان خايف من اللى بيسمعه من أزمات القيد ومشكلة الفلوس وخايفين على رحيل نجوم الفريق".

وتابع: "المشاكل المالية لن تؤثر على الفريق بالزمالك وعلى الجماهير الاطمئنان، وتم القيد المحلى 29 لاعبا محليا و34 لاعبا فى أفريقيا وننتظر بطاقتى أحداد والمثلوثى لقيدهم حتى الساعة 12 فإن لم تصل سيتم قيدهم فى يناير وسيغيبون عن دور الـ32 فقط".

وأوضح أشرف قاسم: "نعمل بشفافية مع الجماهير والإعلام لتجنب الوقيعة بيننا وبين الجماهير، واللجنة المكلفة بإدارة الزمالك تعمل على توفير الموارد المالية حاليا، ونسعى لتجديد عقود اللاعبين والوفاء بالوعود لبعض اللاعبين بتعديل عقودهم".

وقال المشرف العالم على الكرة بنادى الزمالك: "نسعى لتوفير مناخ مناسب للجهاز الفنى واللاعبين ولن نتدخل فى أى نواحى فنية، وأمير مرتضى قدم عملا جيدا مع الزمالك خلال المرحلة الماضية ونجح في توفير الاستقرار وتواصلنا معه للتعرف على بعض الأشياء المتعلقة بالنادى واستجاب".

وتابع: "نحترم كل الأندية المنافسة ولن يحدث أن نتحدث بشكل غير لائق على أي نادى ونسعى لعودة العلاقات الجيدة بين كل الأندية بلا استثناء، ولا يجب أن يتحدث مسئول على منافس بشكل غير لائق".

وأضاف: "مباراة الجيش صعبة للغاية ولكن ليس أمامنا سوى الفوز بعد ضياع لقب دورى أبطال أفريقيا، ونسعى للوصول لنهائى الكأس والتتويج بها لتعويض الجماهير".