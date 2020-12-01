أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 30- 11 - 2020

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة الاتحاد السكندرى، التى تقام مساء غدٍ الثلاثاء على استاد السويس، فى نصف نهائي ‏كأس مصر.‏

عدلى القيعى: أتمنى تبادل الزيارات مع الزمالك بعد الكأس لعودة العلاقات الطيبة

أكد المهندس عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، أنه كان يخشى من خسارة الفريق الأحمر للقب دورى أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالى، وقال القيعى فى تصريحات عبر برنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلى: كنت أخشى أن نخسر اللقب الأفريقى للنهائى الثالث على التوالى كان الأمر سيكون صعبًا للغاية، ولكن لهم الأقوال ولنا الأفعال، هناك أوقات المعلق الرياضى يستشعر الحدث، وهو ما كان من جانب عصام الشوالى، عندما قال هل تكون القاضية؟..قبل تسديدة محمد مجدى قفشة التى جاء من خلالها الهدف الثانى للأهلى بشباك الزمالك.

وكيل ساسى: تجديد عقد اللاعب فى يد الإدارة وارتبطنا بكلمة مع أمير مرتضى

أكد مهند عون وكيل أعمال التونسى فرجانى ساسى مدافع وسط الزمالك أن تجديد عقد موكله مع الفريق الأبيض فى يد الإدارة الجديدة فى الوقت الحالى، مؤكدا أنهم ارتبطوا بكلمة مع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة السابق على أن يتم التجديد عقب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

باتشيكو يضم 22 لاعبا فى قائمة الزمالك لمواجهة الطلائع بكأس مصر

أعلن باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك قائمة الفريق لمباراة الغد امام طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر ، وضمت القائمة كلأ من محمود جنش ، محمد ابو جبل ، حازم إمام ، مصطفي محمد ، محمد عبد السلام ، كريم بامبو ، محمد عواد ، محمد عبد الغني ، طارق حامد ، محمد أوناجم ، إسلام جابر ، محمود علاء ، محمود عبد العزيز، مصطفي فتحي ، أسامة فيصل ، أحمد عيد ، حسام أشرف ، حاتم سكر ، سيف فاروق جعفر، محمد أشرف روقا ، شيكابالا ، أحمد سيد زيزو .