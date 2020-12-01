شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: خزينة النادى تحتوى على مليون و251 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول داخل الزمالك أن خزينة النادى تحتوى على مليون و251 ألف جنيه، بعد أن قام المجلس المؤقت للقلعة البيضاء، برئاسة المستشار أحمد بكرى، باستلام النادى رسميًا، عقب قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس النادى برئاسة مرتضى منصور، وتعيين مجلس مؤقت لإدارة النادى.

فيما انتهى اجتماع لجنة الكرة بالزمالك والتى تضم كلا من أيمن يونس، رئيسًا للجنة، وأشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بالأبيض، وعبد الحليم على، مديرًا للكرة، الذى عُقد بينهم مساء اليوم، الإثنين، ليتقرر بعده انضمام عبد الحليم على إلى معسكر الفريق الأبيض، غدًا، الثلاثاء، وذلك استعداد لمواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها فى الخامسة من مساء الغد، ضمن منافسات دور نصف نهائى كأس مصر، والتى يرغب الفارس الأبيض لتحقيق الفوز خلالها للتأهل إلى نهائى الكأس، والمنافسة على البطولة التى يحمل لقبه من الموسم الماضى.

ونجح الزمالك فى التأهل إلى منافسات نصف نهائى كأس مصر بعد فوزه على نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى دور ربع النهائى، بعد مباراة ماراثونية .

وأعلن باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك، قائمة الفريق لمباراة الغد أمام طلائع الجيش وضمت القائمة كلاً من محمود جنش، محمد أبو جبل، حازم إمام، مصطفى محمد، محمد عبد السلام، كريم بامبو، محمد عواد، محمد عبد الغني، طارق حامد، محمد أوناجم، إسلام جابر، محمود علاء، محمود عبد العزيز، مصطفى فتحى، أسامة فيصل، أحمد عيد، حسام أشرف، حاتم سكر، سيف فاروق جعفر، محمد أشرف روقا، شيكابالا، أحمد سيد زيزو.