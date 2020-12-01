شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يضم مهاجم دجلة لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت إدارة الكرة بنادى أسوان، فى إتمام التعاقد مع محمد جمال بيبو، مهاجم وادى دجلة وسموحة وطلائع الجيش السابق، فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين، وبذلك يصبح بيبو الصفقة رقم 22 فى الميركاتو الجارى لأسوان، حيث ضم أسوان 21 صفقة أخرى وهم جون أفيرى، عمرو الحلوانى، محمود شبانة، اليمنى عمر الداحى لاعب وسط، والمهاجم النيجيرى ألكو محمد باله، عمر رضوان، أحمد دحروج الظهير الأيسر لبترول أسيوط، محمد أسامة، عمر يوسف، خالد وليد، أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم، إسلام سرى.

محمد بيبو

فى سياق متصل، كشفت قرعة الدورى العام لموسم 2020/2021 عن مواجهات قوية لفريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى، ويستهل أبناء الجنوب مشوارهم بالدورى بمواجهة فريق إنبى فى الأسبوع الأول، على أن يلتقى أسوان بنادى الزمالك فى الأسبوع التاسع، والأهلى فى الأسبوع الـ 17 والأخير.

من جانبه، كشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، عن أقرب الملاعب المقرر لها أن تستضيف مباريات فريق أسوان فى الموسم الجديد بعد إعلان جدول الدورى، وقال أمين فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن ملعب السكة الحديد من الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات أسوان، حيث بات من الصعب أن يخوض أبناء الجنوب مبارياتهم على ملعبهم بسبب طول المسافات وتلاحق المباريات والمسحات التى يخضع لها اللاعبون قبل كل مباراة للكشف عن كورونا.