شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة الخطيب ومشاركة بانون فى مران الأهلى قبل مواجهة الاتحاد..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، جلسة مع اللاعبين والجهاز الفنى فى ملعب مختار التتش، على هامش المران الجماعى الأخير قبل مواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء على استاد السويس، فى نصف نهائي ‏كأس مصر، كما عقد الخطيب جلسة منفردة مع محمود متولى مدافع الفريق الذى يغيب بسبب الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.

كما ظهر المغربى بدر بانون مدافع الفريق الجديد، وشارك فى المران بشكل طبيعى، وخاض كريم نيدفيد فقرة تأهيل بالجرى حول الملعب، استعدادًا لعودته لصفوف فريقه بعد الاصابة التى أبعدته عن الأهلي طوال الفترة الماضية.

وجاءت قائمة الأهلي استعدادًا للاتحاد السكندرى كالتالي:‏ رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، وأيمن أشرف، ‏وعلي لطفي، وحسين الشحات، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومحمد مجدي قفشة، وعلي معلول، ‏ومحمود وحيد، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، وطاهر محمد ‏طاهر، وعربي بدر، وبدر بانون، وصلاح محسن.‏

وبذلك تشهد قائمة الأهلي للمباراة، انضمام أكثر من لاعب من العائدين من الإعارة أمثال صلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر، كما تشهد صفقتين تم إبرامها الصيف الجارى بدر بانون وطاهر محمد طاهر، وجاء انضمام صلاح محسن بعد سلبية عينته من فيروس كورونا.

وتُعد مباراة الاتحاد، أول مباراة للأهلي بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.