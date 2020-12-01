شكرا لقرائتكم خبر عن باسم على: ظلمت نفسى 5 سنوات في الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد باسم علي نجم الأهلي المنتقل حديثًا لصفوف المقاولون العرب أنه تعرض للظلم وظلم نفسه خلال خمس سنوات قضاها بجدران النادي الأهلي، قائلاً في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم، مع الإعلامي سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم الثلاثاء، أن رحيله بشكل نهائي عن صفوف القلعة الحمراء، بعد فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، وعدم ضمه لقائمة الأحمر في الموسم الجديد.

وتابع الظهير الأيمن السابق للأهلي: "سعيد بالفترة التي قضيتها داخل جدران الأهلي ومساهمتي في الحصول على البطولات، وحانت الآن لحظة الرحيل".

وأضاف: "أنتقلت لصفوف المقاولون العرب في صفقة انتقال حر. المقاولون بيتي الذي تربيت فيه وتربطني علاقة رائعة بمسؤوليه ولاعبيه، كان لدي أكثر من عرض لكني فضلت المقاولون لأنني لم أجد أفضل منه".

وكان محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أعلن عن إتمام التعاقد بشكل رسمى مع باسم على ظهير أيمن الأهلى السابق، وقال عادل فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: ننتظر الخطاب الرسمى من الأهلى واللاعب وقع لمدة موسمين وخضع للكشف الطبى وتم إتمام كل الإجراءات لقيده بقائمة الفريق.