شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى: إشارة السكوت مكنتش لجمهور الزمالك..أنا مش بتاع الحركات دي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، عن كواليس لقطة استقباله لمؤمن زكريا لرفع كأس بطولة دورى أبطال أفريقيا، وقال الشناوى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "معكم منى الشاذلى": مكانش ينفع نخسر البطولة دى بعد نهائيين لأن لو خسرناها كنا هنخسر البطولات اللى بعدها، لما احتفلنا بمؤمن فى النادى.. أنا وعدته اننا هناخد البطولة وهو اللى هيرفع الكأس معانا.

أضاف: رفضت رفع الكأس قبل نزول مؤمن ودورت عليه بعد انتهاء المباراة ليرفع الكأس، وقولتله ارفعه أنا مش هرفعه وهو قالى ساعدنى ارفع معايا فساعدته، مؤمن زميلى من الناشئين وأخى، وعشرة وروحت بيته.

واصل: الصورة التى ظهرت فيها وأنا بعمل إشارة السكوت، كنت بعمل كده للاعيبة عشان يسكتوا لغاية ما نستقبل مؤمن زكريا ليرفع الكأس، لكن مش لجماهير الزمالك خالص أنا مش بتاع الحركات دى خالص.

أردف: قفشة رغم صغر سنة نشعر كأنه راجل كبير وعنده أحفاد وبنقوله يا حاج قفشة، هو بيسمع النصيحة جداً وهذا أهم شيء، وهو خطف الماتش، وقلت للاعبين فى هذه اللحظة اللى هيجيب جول هياخد المباراة.

فى سياق آخر، أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة الاتحاد السكندرى، التى تقام مساء غدٍ الثلاثاء على استاد السويس، فى نصف نهائي ‏كأس مصر.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، وأيمن أشرف، ‏وعلي لطفي، وحسين الشحات، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومحمد مجدي قفشة، وعلي معلول، ‏ومحمود وحيد، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، وطاهر محمد ‏طاهر، وعربي بدر، وبدر بانون، وصلاح محسن.‏

وبذلك تشهد قائمة الأهلي للمباراة، انضمام أكثر من لاعب من العائدين من الإعارة أمثال صلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر، كما تشهد صفقتين تم إبرامها الصيف الجارى بدر بانون وطاهر محمد طاهر، وجاء انضمام صلاح محسن بعد سلبية عينته من فيروس كورونا.

وتُعد مباراة الاتحاد، أول مباراة للأهلي بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.