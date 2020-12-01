شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرباضة المصرية اليوم الاثنين 30 - 11 - 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 30 - 11 - 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، النجمة التاسعة تُزيّن شعار الأهلى بعد استعادة "عرش أفريقيا" النجمة التاسعة تُزيّن شعار الأهلى بعد استعادة "عرش أفريقيا" بدر بانون وطاهر وناصر ومحسن وتوفيق فى قائمة الأهلى لمباراة الاتحاد بالكأس الأهلى يرسل القائمة الأولى إلى اتحاد الكرة بدون بادجى والشيخ وجمعة عدلى القيعى: أتمنى تبادل الزيارات مع الزمالك بعد الكأس لعودة العلاقات الطيبة وكيل ساسى: تجديد عقد اللاعب فى يد الإدارة وارتبطنا بكلمة مع أمير مرتضى باتشيكو يضم 22 لاعبا فى قائمة الزمالك لمواجهة الطلائع بكأس مصر الزمالك يستعجل البطاقة الدولية لأحداد والمثلوثي لقيدهما أفريقيا قبل منتصف الليل وفد إداري من الزمالك في اتحاد الكرة لقيد القائمة الأولى الزمالك يُخطر كاسونجو برفع إسمه من الموسم الجديد وعروض من المقاصة وأسوان

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