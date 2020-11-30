محمد الشناوي يغني للأهلي ويقلد سعد سمير (فيديو)‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام محمد الشناوي، نجم حراسة مرمى فريق الكرة بالنادي الأهلي بالتفاعل مع جماهير النادي الأحمر خلال ظهوره ضيفاً على برنامج «معكم منى الشاذلي» على شاشة قناة «سي بي سي». وحرص الشناوي على الغناء مع الجماهير أغنية«11 راجل في الملعب أهلاوي». كما قام حارس الأهلي بتقليد زميله سعد سمير في لقطة أثارت ضحك الحاضرين. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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