محمد الشناوي يحكي أطرف موقف له في الأهلي:«وقعت في بلاعة»‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - روى محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الكرة بالنادي الأهلي، عن أطرف موقف واجهه خلال مشواره مع النادي الأحمر. وقال الشناوي في تصريحات عبر «سي بي سي» :«قبل أيام من نهائي دوري أبطال أفريقيا وأنا في طريقي لدخول بوابة النادي وقعت»جوة بلاعة». وواصل مازحاً:«قبل وقوعي بلحظات وجد أحد المشجعين يقول لي»ربنا يحميك يا كابتن مالناش غيرك«. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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