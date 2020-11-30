شكرا لقرائتكم خبر عن «البكرى» يكشف سياسة تصحيح المسار في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة المؤقتة، برئاسة المستشار أحمد البكرى، التى تولت مسؤولية القلعة البيضاء بعد قرار الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بحل مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور لوجود مخالفات مالية، عدد من القرارات لتصحيح المسار داخل النادى وعدم تأثر فريق الكرة بأى قرارات صدرت خلال الساعات الأخيرة، وعلى رأسها ضم أحمد رمزى، نجم الزمالك الأسبق إلى عضوية اللجنة المؤقتة، ليكون مسؤولا عن فريق الكرة، بالتنسيق مع لجنة الكرة التى تم تشكيلها خلال الساعات الماضية.

وينتظر أن يصل «رمزى» إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة للانضمام إلى عضوية اللجنة المؤقتة. واستقرت اللجنة على تشكيل لجنة حكماء من النادى تضم الدكتور كمال درويش، رئيس النادى الأسبق، والدكتور محمد عامر، رئيس النادى الأسبق أيضا والإذاعى فهمى عمر، عضو مجلس الإدارة الأسبق، وأحمد مصطفى، نجم الزمالك الأسبق، واستقر المستشار أحمد البكرى على تشكيل لجنة الكرة التى تضم كلا: من أيمن يونس رئيسا وعضوية كل من أشرف قاسم وعبد الحليم على الأقرب لتولى منصب مدير الكرة.

من جانبه، أكد المستشار أحمد البكرى، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن الزمالك لن يتأثر بقرار حل مجلس الإدارة، برئاسة مرتضى منصور، مؤكدا أن القلعة البيضاء مليئة بالكوادر الإدارية التى تستطيع قيادة النادى خلال الفترة المقبلة. وشدد البكرى لـ«المصرى اليوم» على أن فريق الكرة هو أهم أولويات اللجنة المؤقتة خلال المرحلة المقبلة، وقال: إذا انصلح حال فريق الكرة سينصلح النادى، ومن ثم سنركز بشكل كبير مع نجوم الزمالك السابقين الذين تولوا مسؤولية لجنة الكرة، وفى وجود أحمد رمزى، على إرسال القائمة الأولى للفريق قبل انتهاء فترة القيد، وأشار المستشار أحمد البكرى إلى استمرار جيمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول حتى نهاية عقده مع القلعة البيضاء، وقال: باتشيكو مدرب مميز ويستحق الاستمرار مع الفريق، لأنه يمتلك إمكانيات فنية كبيرة، لافتا أنه سيجتمع مع الجهاز الفنى واللاعبين خلال الأيام المقبلة، وأوضح «البكرى» أن اللجنة المؤقتة لن تتعامل مع الجهاز الفنى بالقطعة وستكون سياسة النادى التعامل بهدوء وحكمة مع كافة الأمور حتى يستمر الفريق فى حصد البطولات وجلب الصفقات الجديدة خلال الفترة المقبلة، وشدد البكرى على أن اللجنة تدرس إمكانية إعادة مسمى استاد الزمالك لـ«حلمى زامورا» بعد أن تغير اسمه خلال الفترة الماضية إلى «عبداللطيف أبورجيلة»، مشيرا إلى عودة كافة أعضاء النادى الذين تم إيقافهم خلال الفترة الماضية، وقال: هناك أمور كثيرة سنعيد تصحيح مسارها خلال الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على كيان النادى وتاريخه الكبير. وطالب «البكرى» بالمساندة من كافة جماهير نادى الزمالك، مؤكدا أن فريق الكرة لن يتأثر خلال المرحلة المقبلة بأى تغييرات حدثت خلال الفترة الأخيرة، وأكد رئيس النادى على أن هدفه لم شمل جميع الزملكاوية وإعادة الرموز إلى ناديهم.