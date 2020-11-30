شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي: الأهلي تُوج باللقب من أجل مؤمن زكريا..وهذا سر إشارتي ‏بالسكوت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الكرة بالنادي الأهلي، أنه وعد زميله مؤمن زكريا بالتتويج بدوري أبطال افريقيا عقب احراز الدوري الممتاز. وأضاف خلال تصريحات لـ«سي بي سي» :«قلت لمؤمن زكريا أنت من ستهدينا لقب دوري الأبطال مثلما أهديتنا لقب الدوري». وواصل:«كان لدي يقين وثقة كبيرة أننا سنتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا من أجل وعدي لمؤمن زكريا». وأكمل:«رفت أن أرفع الكأس مع مؤمن وطالبته بان يقوم برفعه وحيداً» وأنهى تصريحاته:«سر إشارتي بالسكوت لحظة الحصول على الكأس ليست بالطبع للاعبين أو لأحد من المنافس، ولكنها إشارة لزملائي من أجل أن يتسلم مؤمن زكريا وحده الكأس». الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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