شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري وسيراميكا يتنافسان على ضم «كاسونجو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى كاسونجو، مهاجم الزمالك، عدداً من العروض الخارجية التي ضمت كلاً من نادي الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا للانضمام إلى صفوف الفريق الكروي الأول بداية من الموسم المقبل.
وكان مسؤولو الزمالك قد استبعدوا، الكونغولي كابونجو كاسونجو، من قائمة الفريق الأولية التي تم قيدها باتحاد الكرة، وفق رغبة البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني.
وأبدى باتشيكو، رغبته في عدم استمرار كاسونجو، في الموسم القادم، ليتم استبعاده اليوم من القائمة الأولية، ويتأكد رحيله عن القلعة البيضاء.
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