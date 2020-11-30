شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي: فايلر تغيّر في تعامله مع لاعبي الأهلي عقب التوقف بسب ‏كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الكرة بالنادي الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للفريق الأحمر تغّير كثيراً في تعامله مع اللاعبين عقب فترة توقف النشاط الرياضي بسبب كورونا.

وقال الشناوي في تصريحات تليفزونية لقناة «سي بي سي» :«فايلر أعطانا احساس أنه يريد الرحيل عن الأهلي بعد عودة النشاط الكروي».

وواصل:«فايلر تغيّر في تعامله وفي حديثه معنا وفي كثير من الأمور التي كان يفعلها ويطلبها من اللاعبين ولا أعلم سبب ذلك».

وأنهى تصريحاته:«شعرنا بهزة ليس مع اعلان رحيله ولكن مع تغيره الواضح للجميع في التعامل بعد عودة النشاط الرياضي».