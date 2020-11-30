شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهي أزمة قيد الصفقات الجديدة بعد جدولة المديونيات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن أيمن يونس، عضو لجنة الكرة بالزمالك من إنهاء أزمة إيقاف القيد الخاصة بالفريق بسبب ديون سابقة لصالح اتحاد الكرة.
ورفض مسؤولو اتحاد الكرة قيد الصفقات الجديدة للفريق بسبب مستحقات متأخرة تقدر بـ22 مليون جنيه، وقال أيمن يونس:«عقدت جلسة مع عمرو الجنايني ووليد العطار تم الاتفاق خلالها على جدولة المستحقات المتأخرة على النادي وذلك لقيد الصفقات الجديدة حتى يتمكن الفريق من الاستفادة بلاعبيه الجدد".
وكان الزمالك قد تعاقد رسميا مع حمزة المثلوثي لمدة 3 سنوات كأول الصفقات الجديدة فى الفريق.
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