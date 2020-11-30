شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يرفض عضوية لجنة الكرة بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض حازم امام نجم الزمالك الأسبق الإنضمام لعضوية لجنة الكرة بالقلعة البيضاء خلال الفترة الحالية لرغبته في عدم التواجد في العمل العام خلال المرحلة الحالية. وعلمت «المصري اليوم» أن الثعلب الصغير كان من بين الأسماء المرشحة للتواجد في لجنة الكرة لكنه فضل عدم التواجد في الوقت الحالي وترك المسئوولية لكلاً من أيمن يونس واشرف قاسم وعبدالحليم على. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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