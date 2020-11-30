شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمزي يرفض الانضمام للجنة الكرة بالزمالك لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد رمزي نجم نادي الزمالك السابق اعتذاره عن الانضمام للجنة الكرة بالزمالك، وأكد رمزي على شكره لأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على ثقته به مؤكداً أن ظروف خاصة تمنعه من قبول المهمة داخل لجنة الكرة بالزمالك.
وأعلن المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المعينة لإدارة الزمالك أمس الأحد، أن أحمد رمزى نجم الزمالك الاسبق وافق على التواجد في لجنة إدارة الكرة بالقلعة البيضاء.
وقال أحمد البكري في مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبيرعبرإذاعة أون سبورت إف إم :«ملف كرة القدم أهم ملف في أولوياتى داخل نادى الزمالك وليس هناك مساس باللاعبين والجهاز الفريق وسوف ندعمهم بكل قوة».
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