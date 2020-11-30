شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي: وليد سليمان قدوتنا في الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمد الشناوي، نجم حراسة مرمى فريق الكرة بالنادي الأهلي، على تقديم التحية والمباركة لزميله وليد سليمان عقب شفائه من فيروس كولاونا وسلبية مسحته. وقال الشناوي في تصريحات تليفزيونية مع الاعلامية منى الشاذلي بقناة «سي بي سيي :»أقول حمد الله على السلامة لوليد سليمان«. واستطرد حديثه:«سليمان قدوتنا في الأهلي ولاعب صاحب قيمة كبيرة داخل الملعب بالاضافة إلى خفة ظله المعتادة». وأنهى تصريحاته مؤكداً أنه كان يتمنى وجود سليمان في الملعب خلال نهائي القرن، كأحد أبرز عناصر الخبرة في الأهلي. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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