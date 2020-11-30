شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي: «كوميديا المصريين بتموت موسيماني من الضحك»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الكرة بالنادي الأهلي، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر يعشق النكات التي يطلقها الشعب المصري.

وأضاف الشناوي خلال تصريحات عبر «سي بي سي» :«فرجت موسيماني على الفيديوهات والنكت والكوميديا اللي عملتها جمهور الأهلي في الاختفال بالفريق بعد التتويج وكان بيموت من الضحك».



وواصل الشناوي:«أبلغته أنه جزء بسيط من حب الشعب المصري للضحك والمرح».