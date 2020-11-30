شكرا لقرائتكم الشناوي يكشف ألقاب نجوم الأهلي: حجازي "الرايق" وكهربا "المجنون" ومعلول "الحنين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، عن كواليس الفترة الأخيرة للسويسرى رينية فايلر المدير الفنى السابق للنادى الأهلى، والفارق بينه وبين موسيمانى مدرب الأهلى الحالى، وقال الشناوى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "معكم منى الشاذلى": موسيمانى نحب طريقة لعبه قبل قدومه للأهلى، ولديه حلول كثيرة، وهو شخصية محترمة جداً ومعه جهاز محترم جداً.

أضاف: من بعد كورونا شعرنا بتغير من جانب فايلر، وحسينا انه عايز يمشى، لا نعلم الأسباب، وتجاهل بعض الأمور فى التدريبات ولم يكن مهتم ببعض الأمور، ولذلك تم اتخاذ قرار بإقالته من قبل إدارة النادي عشان اللاعيبة تركز.

استكمل: فى محاضرة قبل نهائي أفريقيا أمام الزمالك بيوم تواجد معنا سعد سمير، وبدأ يعطينا نصائح ثم قال لنا " أنا راجل قاعد بتكلم بس ماليش مكافأة يعنى".

ومنح الشناوى أصدقاءه بالملعب عدة ألقاب مختلفة وفقاً لشخصياتهم وقال: أحمد حجازى يمكن وصفه بالرايق، وقفشة عاقل ورزين وعنده أحفاد، وكهربا مجنون، تريزيجية اللى فى قلبه على لسانه، على معلول عاطفى وحنين، سعد سمير أكثر واحد بيضحكنا، محمد صلاح نجم فى نفسه وأى حد يتمنى يتفرج عليه ويوصل لمكانته، ومحمد الننى صاحب صاحبه وجدع جداً وطيب.

فى سياق آخر، أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة الاتحاد السكندرى، التى تقام مساء غدٍ الثلاثاء على استاد السويس، فى نصف نهائي ‏كأس مصر.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، وأيمن أشرف، ‏وعلي لطفي، وحسين الشحات، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومحمد مجدي قفشة، وعلي معلول، ‏ومحمود وحيد، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، وطاهر محمد ‏طاهر، وعربي بدر، وبدر بانون، وصلاح محسن.‏

وبذلك تشهد قائمة الأهلي للمباراة، انضمام أكثر من لاعب من العائدين من الإعارة أمثال صلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر، كما تشهد صفقتين تم إبرامها الصيف الجارى بدر بانون وطاهر محمد طاهر، وجاء انضمام صلاح محسن بعد سلبية عينته من فيروس كورونا.

وتُعد مباراة الاتحاد، أول مباراة للأهلي بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.