شكرا لقرائتكم باسم علي: اتظلمت وظلمت نفسي مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد باسم علي نجم الأهلي المنتقل حديثا لصفوف المقاولون العرب أنه تعرظ للظلم وظلم نفسه خلال خمس سنوات قضاها بي جدران النادي الأهلي.

وقال باسم علي في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم، مع الإعلامي سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم الثلاثاء، أن رحيله بشكل نهائي عن صفوف القلعة الحمراء، بعد فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، وعدم ضمه لقائمة الأحمر في الموسم الجديد.

وتابع الظهير الأيمن السابق للأهلي: "سعيد بالفترة التي قضيتها داخل جدران الأهلي ومساهمتي في الحصول على البطولات، وحانت الآن لحظة الرحيل".

وأضاف: "أنتقلت لصفوف المقاولون العرب في صفقة انتقال حر. المقاولون بيتي الذي تربيت فيه وتربطني علاقة رائعة بمسؤوليه ولاعبيه، كان لدي أكثر من عرض لكني فضلت المقاولون لأنني لم أجد أفضل منه".