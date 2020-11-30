شكرا لقرائتكم كشف حساب بادجى بعد 11 شهرا في الأهلي .. سجل 4 أهداف وصنع 6 وحصد بطولتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد قرار النادي الاهلي بالأستغناء عن السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق بات اللاعب قريباً من الرحيل والانتقال للدورى الفرنسى، بعد تلقيه عرضاً مناسباً من نادي أميان الفرنسي الذي يُنافس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، ويكثف مسئولو إميان الفرنسي من مفاوضاتهم لضم السنغالي أليو بادجي لضمه خلال الساعات القادمة ويرغب بادجي في العودة مجددًا للعب في أوروبا مفضلاً ذلك على الانتقال لأحد الأندية المصرية ، خاصة بعد دخول أكثر من نادٍ محلي في مفاوضات لضمه وعلى رأسها الاتحاد السكندري.

في 16 يناير 2020 انضم أليو بادجى لصفوف الأهلى، من نادى رابيد فيينا النمساوي، لمدة 4 سنوات مقبلة، مقابل 2 مليون يورو، ومنذ تاريخ انضمام المهاجم السنغالى لصفوف القلعة الحمراء شارك في 18 مباراة بالدورى المصرى، سجل 4 أهداف وصنع 6، وفى كأس مصر شارك في مواجهتين صنع خلالهما هدف، كما شارك في 4 مباريات بدورى أبطال أفريقيا صنع هدف وحيد خلالهما ولم يسجل أي هدف.

خلال الـ 11 شهرًا الذى قضاهم بادجى داخل جدران القلعة الحمراء، توج اللاعب ببطولة الدورى المصرى، ودورى أبطال أفريقيا.